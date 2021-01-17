Жители Красного Перекопа обратились к Владимиру Путину из-за сноса их домов

В Ярославле жители нескольких улиц частного сектора Красноперекопского района обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить сноса их домов, предполагающегося в связи с расширением улиц. В частности, такие опасения высказывают жители улиц Гудованцева, Софьи Перовской, Соловьева и Халтурина. По мнению жителей, при строительстве нового квартала, к нему будет проложена дорога через их участки.

Накануне представители городских властей обсудили с местными жителями проект планировки территории в Красноперекопском районе, сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов выступил на собрании жителей ТОС «Солнечный». Частные дома жителей этого ТОСа располагаются на улицах Гудованцева, Соловьева, Халтурина и Софьи Перовской.

По информации пресс-службы, еще осенью 2020 года активисты, представляющие жителей этих улиц, отказались от расширения ныне существующих дорог, проложенных вдоль их домов. По их обращению была произведена доработка проекта планировки территории. Доработанный с учетом пожелания жителей проект 11 января был представлен на рассмотрение департаменту градостроительства.

В мэрии отметили, что до доработки проект предполагал расширение улиц путем изъятия земельных участков частного сектора. После корректировки проекта участки на улицах Гудованцева, Соловьева и Халтурина изыматься не будут. Эти улицы остаются без изменений. По измененному проекту планируется расширение только улицы Софьи Перовской. По данным пресс-службы, по этой улице будет разрабатываться новая транспортная схема.

По словам Артема Цымбалова, проживающие в частном секторе Красноперекопского района ярославцы отстаивают свое право на сохранение индивидуальной жилой застройки.

«Они хотят пересмотра проекта расширения планируемой магистральной улицы. Совместно с представителями администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мы побеседовали с местными жителями и ответили на их вопросы. Также мы договорились продолжить совместную работу в департаменте градостроительства. Уверен, что развитие территории должно осуществляться только на основе интересов горожан»,— прокомментировал итого встречи господин Цымбалов.

Он отметил, что расширение дорог могло бы позволить увеличить их пропускную способность и провести замену существующих устаревши коммуникаций. По словам главного архитектора, исключить из генплана Ярославля улицу Софьи Перовской, которая там запланирована, как магистральная улица, возможно только при разработке новой комплексной транспортной схемы города. Он уточнил, что стоимость разработки такой схемы будет от 20 млн руб. до 80 млн руб.

«Мэрией Ярославля уже подготовлен проект техзадания на выполнение данной научно-исследовательской работы, прорабатывается вопрос финансирования работ»,— рассказал главный архитектор.

В мэрии отметили, что обсуждение предполагаемой планировки территорий Красноперекопского района будет продолжено. К обсуждению подключаются депутаты ярославской областной думы. На 19 января назначена встреча с представителями инициативной группы жителей ТОС «Солнечный», которая состоится в здании облдумы. А 29 января с участием жителей Красноперекопского района пройдет обсуждение вопроса в департаменте градостроительства ярославской мэрии.

Антон Антонов