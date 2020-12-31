Столтенберг заявил, что не видит в России непосредственной угрозы для НАТО

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенбег не видит непосредственной угрозы для НАТО от России. Такое мнение он высказал в интервью журналу Le Point.

«Мы не присваиваем номера нашим оппонентам»,— ответил господин Столтенберг на вопрос, является ли Россия по-прежнему врагом альянса номер один. «Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей из России в виде военного нападения. Но я вижу Россию, которая утверждает себя»,— заявил он.

«Она использует свою военную мощь против своих соседей — Грузии и Украины. Она пытается вмешаться в наши демократические процессы, мы видели это в США или во Франции. Она стояла за кибератаками на парламенты, как в Германии или Норвегии»,— сказал генсек НАТО. «Несмотря на то, что она не такая мощная, как Советский Союз, она обладает ядерным оружием и ракетами, которые могут достичь всей Европы»,— подчеркнул Йенс Столтенберг.

Ранее Организация Североатлантического договора опубликовала доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре». Организация должна адаптироваться к условиям «постоянно агрессивной России» и к соперничеству, говорится в докладе. Вместе с тем НАТО намерено сохранять диалог с Россией.

Подробнее — в публикации “Ъ” «НАТО разнатилось не на шутку».