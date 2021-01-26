Расходы на оборону в мире увеличились на 1,9% в 2020 году

Мировые оборонные расходы растут седьмой год подряд и в 2020 году достигли $1,93 трлн, посчитал информационно-аналитический центр Jane's. Это на 1,9% больше, чем в 2019-м. На Россию и страны СНГ приходится 2% всех расходов.

В 2020 году больше всего расходы на оборону нарастила Европа (+5,6%). Аналитики ожидают, что рост мировых расходов в 2021 году замедлится из-за последствий кризиса. «Cамое серьезное воздействие пандемии на финансирование, вероятно, произойдет в 2022 году, когда правительства начнут ограничивать расходы»,— приводит пресс-служба слова аналитика Jane's Эндрю Макдональда. Он ожидает, что расходы на оборону к 2030 году вырастут до $2,23 трлн.

В сообщении приводятся расходы по группам стран. Самая большая доля в 2020 году у Северной Америки (40%). Аналитики ожидают, что доля России и СНГ увеличится до 3% к 2030 году.

Доли групп стран по расходам на оборону в 2020 году:

Северная Америка — 40%;

АТР — 28%;

Западная Европа — 15%;

Ближний Восток и Северная Африка — 9%;

Латинская Америка — 3%;

Россия и СНГ — 2%;

Восточная Европа — 2%;

Африка к югу от Сахары — 1%.

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