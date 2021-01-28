Tesla впервые показала прибыль по итогам года

Прибыль Tesla в 2020 году составила $721 млн, следует из отчетности (.pdf). Компания впервые получила прибыль по итогам целого года. В 2019 году был зафиксирован убыток на $862 млн.

В 2020 году выручка производителя электромобилей достигла $31,5 млрд (в 2019 году — $24,5 млрд). Tesla отчиталась о росте продаж электромобилей до 0,5 млн — это рекордный показатель для производителя. Наибольшей популярностью пользуются Model 3 и Model Y, на которые приходятся 442,5 тыс. поставок.

В 2020 году стоимость акций Tesla выросли в 10 раз — с $88,6 в начале 2020 года до $864,2 27 января. Основатель компании Илон Маск занимает первое и второе места в рейтингах богатейших людей планеты от Bloomberg и Forbes.