Россия отправила Боливии первую партию вакцины от коронавируса

Боливия сегодня, 28 января, получит первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил МИД страны. Ее уже отправили из России.

«Первая партия вакцины "Спутник V" отправлена из России по направлению Буэнос-Айрес и прибудет в нашу страну в четверг, 28 января»,— говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

19 января президенты России и Боливии Владимир Путин и Луис Арсе по телефону обсудили поставки вакцины «Спутник V». Господин Арсе собирается одним из первых привиться российской вакциной «Спутник V». Прививку также планирует сделать вице-президент Давид Чокеуанка.

Об отношении к российской вакцине в мире — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».