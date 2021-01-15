Президент Боливии собирается привиться вакциной «Спутник V»

Президент Боливии Луис Арсе собирается одни из первых привиться российской вакциной «Спутник V», чтобы показать уверенность в вакцинации, заявил его представитель Хорхе Рихтер. Прививку также планирует сделать вице-президент Давид Чокеуанка.

«Президент будет вакцинироваться. По нашим оценкам, он получит одну из 6 тыс. доз вакцины, которые прибудут в этом месяце, в основном чтобы продемонстрировать уверенность в процессе вакцинации, которую мы организуем»,— цитирует представителя президента информагентство ABI.

Помимо российской вакцины, власти Боливии приобретут и другие вакцины, в частности разработанную Оксфордским университетом и AstraZeneca.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Боливии зарегистрировано 178,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 9,5 тыс. человек, выздоровели 140,7 тыс.

Об отношении к российской вакцине в мире — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».