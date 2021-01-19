Путин обсудил с президентом Боливии поставку вакцины «Спутник V» и борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе во время телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусом и вакцину «Спутник V», сообщил Кремль. Не уточняется, по чьей инициативе прошли переговоры.

«Особое внимание уделено тематике сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности, в сфере использования вакцин»,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Лидеры подчеркнули важность достигнутых в декабре 2020 года договоренностей о поставках в Боливию российского препарата «Спутник V» и условились о продолжении тесного взаимодействия на этом направлении. «Обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-боливийских отношений в различных областях»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Боливии собирается одним из первых привиться российской вакциной «Спутник V». Прививку также планирует сделать вице-президент Давид Чокеуанка.

Об отношении к российской вакцине в мире — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».