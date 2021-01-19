ЦИК уполномочен разрешить

Сегодня председатель ЦИКа Элла Памфилова встретится с руководством московского штаба по наблюдению за выборами для обсуждения подготовки к сентябрьским выборам в Госдуму, рассказал “Ъ” глава столичного штаба Алексей Венедиктов. По его словам, будут обсуждаться электронное голосование, использование в Москве технологии «Мобильный избиратель», расширения для Общественной палаты возможностей для наблюдения, а также повышение уважения к кандидатам со стороны избиркомов во время их регистрации. Встреча пройдет за два месяца до окончания полномочий действующего состава ЦИКа. Совет федерации и Госдума уже определились с датой выдвижения своих кандидатур в новый состав комиссии: предложения будут собраны к 15 февраля. Возглавить новый состав комиссии, как ранее уже сообщал “Ъ”, вновь может Элла Памфилова.

Как рассказал “Ъ” руководитель штаба московской Общественной палаты по наблюдению за выборами, зампред столичной ОП Алексей Венедиктов, штаб, который уже начал готовиться к сентябрьской думской кампании, обсудит сегодня с главой ЦИКа Эллой Памфиловой особенности проведения голосования в столице. В частности, штаб предложит развести по дням электронное и «бумажное» голосование во избежание случаев двойного голосования. Напомним, на муниципальных довыборах в сентябре 2020 года Москва протестировала электронный реестр избирателей и проводила электронное и обычное голосование в разное время: онлайн можно было проголосовать 11 и 12 сентября, а 13 сентября — только с помощью бюллетеней на участках. В то же время в четырех регионах, где также в качестве эксперимента проводилось онлайн-голосование, электронное было доступно все три дня, но тех, кто на него зарегистрировался, исключали из списков избирателей на участках. По мнению господина Венедиктова, на предстоящих думских выборах практику Москвы логично применить ко всем регионам, где примут решение об электронном голосовании: «ЦИК считает, что в последний день голосования (решение о многодневном голосовании на выборах в Госдуму официально еще не принято.— “Ъ”) должно быть и то, и другое голосование. Мы считаем, что это ошибка». Кроме того, руководство штаба немерено снова обсудить использование в Москве собственной платформы для онлайн-голосования параллельно с разработанной в прошлом году ЦИКом и «Ростелекомом» федеральной платформой. Напомним, с таким предложением общественники обращались в ЦИК еще осенью прошлого года (см. “Ъ” от 30 октября 2020 года).

Также, по словам Алексея Венедиктова, штаб предложит ЦИКу юридически проработать вопрос замены наблюдателей на участках. Речь идет о ситуациях, когда кандидат или партия не может направить на тот или иной участок своих наблюдателей (по закону партия, кандидат или ОП может направить не более двух человек на участок на протяжении всех дней голосования). Московский штаб предлагает в таких случаях дать возможность региональным ОП направить на такие участки своих наблюдателей. «Затем мы обратим внимание Эллы Александровны, что регистрация кандидатов должна проходить с уважением, а не с подозрением к ним, так как они приносят подписи избирателей,— поделился господин Венедиктов.— И если возникает проблема, то она должна решаться в интересах избирателей, а не комиссии или кандидата. Штаб считает, что в 2019 году в Москве (на выборах в Мосгордуму.— “Ъ”) не было достаточного внимания к кандидатам».

Встреча пройдет за два месяца до окончания полномочий действующего состава ЦИКа, то есть все достигнутые на ней договоренности могут исполняться уже новым составом комиссии. Впрочем, как ранее сообщал “Ъ”, следующий состав ЦИКа по-прежнему может возглавить Элла Памфилова (см. “Ъ” от 8 декабря 2020 года).

Формирование нового состава уже фактически началось. ЦИК состоит из 15 членов: по пять от Совета федерации, Госдумы и президента. В Совфед свои кандидатуры направляют регионы, затем сенаторы выбирают из них пять человек. Так, по данным источника ТАСС, регионы должны представить в Совет федерации свои кандидатуры к 15 февраля. Сейчас от Совфеда в ЦИК входят Николай Булаев, Майя Гришина, Сиябшах Шапиев, Антон Лопатин и Александр Клюкин.

Заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил “Ъ”, что Госдума также намерена сформировать свою пятерку членов ЦИКа к 15 февраля. В нижней палате кандидатуры предлагают фракции и депутаты. Сейчас Госдуму в ЦИКе представляют Валерий Гальченко, Николай Левичев, Сергей Сироткин, Евгений Колюшин и Валерий Крюков. Как ранее сообщал “Ъ”, «Единая Россия» с «высокой долей вероятности» не будет вновь предлагать в состав комиссии Валерия Крюкова и Валерия Гальченко, но поддержит кандидатуры Антона Лопатина (сейчас представляет СФ) и экс-главы тульского облизбиркома Сергея Костенко. Источник “Ъ” в руководстве «Справедливой России» сообщил, что партия вновь будет рекомендовать кандидатуру Николая Левичева, а депутат Думы от КПРФ пресс-секретарь лидера коммунистов Александр Ющенко сообщил, что коммунисты опять предложат кандидатуру Евгения Колюшина. По словам Ярослава Нилова, фракция ЛДПР предварительно приняла решение предложить на место действующего члена ЦИКа Сергея Сироткина кандидатуру первого заместителя руководителя фракции Александра Курдюмова.

В действующем составе ЦИКа президентом назначены Элла Памфилова, Александр Кинев, Евгения Орлова, Евгений Шевченко и Борис Эбзеев. Источник “Ъ” в администрации президента сообщил, что сроки представления кандидатур по президентской квоте будут примерно такими же, как в прошлый раз. Напомним, в 2016 году Совет федерации назначил своих кандидатов 10 февраля, Госдума — 24 февраля, а президент определил свою пятерку 3 марта. Полномочия прошлого созыва истекали 27 марта 2016 года, первое заседания в обновленном составе прошло на следующий день, 28 марта. Полномочия действующего состава ЦИКа истекают в конце марта 2021 года.

Елена Рожкова, Ангелина Галанина, Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров