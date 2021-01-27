Банкиры не спешат с удаленки

Московские власти разрешили столичным предприятиям выйти с удаленки — теперь ограничение в 30% сотрудников на дистанционной работе станет рекомендательным. Однако банки не спешат возвращать сотрудников в офис. Наоборот, собираются внедрить новую модель работы, в которой часть работников останутся на удаленке и после снятия всех ограничений.

В среду 27 января мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому с работодателей снимается обязанность перевести 30% сотрудников на дистанционную работу. Теперь вопрос о том, какое количество сотрудников будет работать в офисе, а кто останется на удаленке — будет решать сам работодатель.

Сегодня в банках на удаленке работают от 30% до 85% в головных офисах.

В большинстве случаев там не спешат возвращать сотрудников в офисы, связывая такие шаги с изменением эпидемиологической ситуации.

Как отметили в ЦБ, на удаленный режим работы было переведено около 40% сотрудников. «К настоящему моменту все ключевые процессы адаптированы к данному формату, существенных изменений в организации работы подразделений Банка России, расположенных в Москве, в связи с новым решением мэра не планируется. Возращение сотрудников на работу в офисы будет осуществляться поэтапно, в плановом порядке, с учетом изменения эпидемиологической ситуации и обязательным соблюдением требований Роспотребнадзора»,— сообщил регулятор.

В РСХБ также планируют возвращать сотрудников в офис по мере улучшения эпидемиологической ситуации. «Специальных планов, связанных с переводом работников на постоянную удаленную работу, не разрабатывалось»,— сообщили в банке. В ВТБ и ПСБ сообщили, что изучают возможность перевода части сотрудников на дистанционную работу на удаленной основе и после снятия всех ограничений.

В Сбербанке отметили, что внимательно отслеживает эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном регионе своего присутствия.

И будут принимать решения по форматам работы сотрудников в «зависимости от дальнейшего развития ситуации с пандемией».

Директор по персоналу МКБ Алена Ефремова планирует, что минимум 30% сотрудников банка будут работать в удаленном формате и после снятия ограничений. «Решение о том, кто сможет работать дистанционно, будет приниматься непосредственным руководителем по согласованию с менеджментом банка»,— говорит она. В банке «Русский стандарт» отметили, что как в первую, так и во вторую волну коронавируса плавно входили в режим ограничений и перевода сотрудников на удаленную работу, «так же поэтапно впоследствии планируем возвращаться».

При этом в большинстве опрошенных “Ъ” банках сообщили, что уже начали прорабатывать новый формат работы, совмещающий работу в офисе и на удаленке, а также гибридный: когда часть недели сотрудник работает в офисе, а часть — дистанционно.

По словам руководителя блока по работе с персоналом банка «ФК Открытие» Елены Салиховой, подразделения привыкли к комбинированному режиму работы, с чередованием удаленной работы и офисного присутствия. Продолжит работать по гибридной модели, которую тестировал и до пандемии и банк «Тинькофф».

Альфа-банк людей с удаленки не возвращает, заявил директора по персоналу банка Марат Исмагулов. «Альфа-банк пришел к гибкой модели, когда часть сотрудников продолжает работать в офисе на постоянной основе, часть работает только удаленно, а большинство — попеременно и дома, и в офисе»,— пояснил он. По словам директора по персоналу Росбанка Марии Мосиной, после окончания пандемии сотрудники сами смогут выбрать, какой формат работы им больше нравится — в офисе, комбинированный (офис/дом) или полностью дистанционный.

В сентябре 2020 года Райффайзенбанк запустил пилот проекта по изменению рабочей среды Future of Work. Его целью является разработка и внедрение новых форматов работы, сочетающих лучшее от удаленного и офисного форматов.

И, по словам управляющего директора по работе с персоналом банка Владимира Химаныча, в настоящее время Райффайзенбанк не видит причин менять формат работы.

Председатель правления банка «Хоум Кредит» Дмитрий Пешнев-Подольский рассказал, что банк решил перевести сотрудников головного офиса в Москве, кол-центров в Обнинске, Томске и Волгограде на постоянный гибридный режим работы. «Гибридный режим — это формат, который диктует новая реальность. При этом банк не планирует отказываться от офиса. Он станет пространством для встреч, общения и обмена идеями»,— сообщил он.

Отдел финансов