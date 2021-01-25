Банки и их работники ищут лучшей отдачи

В декабре—январе резко выросло число банковских сотрудников, решивших поменять место работы, количество вакансий тоже растет, но гораздо медленнее и в других специальностях. В банках отмечают, что на кадровую политику серьезно повлияла пандемия, вынудившая перевести часть сотрудников на «удаленку». После отмены ограничений часть сотрудников будет работать дистанционно, а часть совмещать удаленную и офисную работу. Ряд банков уже трансформируют работу с персоналом, отбирая наиболее подходящих людей для такой модели.

Как рассказали “Ъ” в HeadHunter, количество резюме соискателей на hh.ru, ищущих работу в банковской сфере, за декабрь 2020 — январь 2021 года превышает показатель осени на 75% (114 тыс. против 65 тыс.). Число вакансий в банках тоже выросло, но не так сильно: их было 50,3 тыс., что на 9% выше, чем в октябре-ноябре 2020 года.

Банки ищут специалистов в сфере трейдинга и дилинга (+73% к осени 2020-го), Forex (+48%), прямых инвестиций (+44%), лизинга (+43%), private banking (+30%), свидетельствуют данные HeadHunter. Однако среди резюме, которые подают банковские сотрудники для поиска работы, первые три позиции занимают другие специальности: кредитные менеджеры, менеджеры по продажам финансовых продуктов и по привлечению клиентов.

По данным источников “Ъ”, значительная часть соискателей, появившихся на рынке этой зимой, были или остаются сотрудниками Сбербанка. В банке “Ъ” сообщили, что постоянно проводят изменения, направленные на «оптимизацию и автоматизацию процессов». «В сложной экономической и эпидемиологической ситуации "Сбер" дополнительно поддерживает сотрудников, с которыми вынужден расстаться, обеспечивает определенную стабильность на период поиска работы»,— заверили в банке.

На кадровую политику банков существенное влияние оказал коронавирус, отмечают в Абсолют-банке. Так, в МКБ с момента начала пандемии около 50% сотрудников работают удаленно. «После снятия ограничений МКБ перейдет на новую операционную модель. Планируется, что минимум 30% сотрудников банка будут работать в удаленном формате,— рассказала “Ъ” директор по персоналу МКБ Алена Ефремова.— Главное требование для того, чтобы работать дистанционно,— сохранять эффективность выполняемых бизнес-процессов».

В Альфа-банке, по словам директора по персоналу Марата Исмагулова, в основу нового подхода заложили модель, при которой часть сотрудников остается в офисе постоянно, часть работает только удаленно, а большинство — попеременно и дома, и в офисе. До конца года планируется перевод примерно 60% сотрудников на полностью или частично удаленную работу, и уже сейчас 15–20% всех текущих наймов банка — это сотрудники на полной «удаленке», указывает он.

В Райффайзенбанке сейчас удаленно работают более 5,5 тыс. из почти 9 тыс. сотрудников. «В ответ на запрос сотрудников по расширению практики удаленной работы в сентябре 2020 года мы запустили пилот проекта по изменению рабочей среды Future of Work, цель которого — разработать и внедрить новые форматы работы, сочетающие лучшее от удаленного и офисного форматов»,— рассказали в банке.

В ВТБ порядка 20% сотрудников по всей стране работают удаленно: «Мы постоянно следим за обстановкой и прорабатываем различные сценарии, в том числе перевод части сотрудников в дальнейшем на удаленную работу на ротационной основе».

Год был непростым, прежде всего с психологической точки зрения, многие хотят что-то поменять и стараются заявить о себе, отмечает основатель компании Executive search Маша Янковская. «Многие организации выплатили или планируют выплатить более скромные бонусы, чем бонусы за предыдущие годы, сотрудникам кажется, что их обделили»,— добавляет она. Банки увидели, кто из сотрудников более эффективно работает дистанционно, а кто менее, поясняют в Абсолют-банке, и начали искать тех, кто сможет работать с наибольшей отдачей удаленно.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева