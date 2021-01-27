Ночная жизнь возвращается в столицу

Власти разрешили барам, ресторанам, боулингам и клубам работать ночью. В Роспотребнадзоре считают, что сейчас идет фаза стабилизации, а в марте уже начнется заметное снижение показателей заболеваемости. Кроме того, изменилось требование о переводе трети сотрудников компаний на «удаленку». Теперь эта норма носит статус рекомендации. Решение о возвращении в офис будут принимать сами руководители компаний.

Однако глава BestDoctor Марк Саневич считает, что власти поспешили с отменой ограничения. По его словам, весной ситуация, наоборот, ухудшится:

«Государство экспериментирует с ограничениями, и понятное дело, что когда нет общего локдауна, в принципе все будет развиваться примерно по одному и тому же сценарию. Запрет, который был, например, на ночную работу заведений, с учетом того что общего локдауна не было, особого смысла не имел. Рекомендательный характер требования о переводе 30% персонала на “удаленку” сейчас не повлияет практически никак, потому что большинство компаний уже объявили о том, что не будут оставлять сотрудников дома. Поэтому с учетом того, что пандемия идет на спад, ограничения сняты достаточно своевременно.

Однако следующую волну нам стоит ожидать где-то в начале весны, потому что всех провакцинировать точно не успеют.

У коронавируса и заболеваний типа ОРВИ есть два периода, на которые приходятся пики. Весна — один из таких периодов. Поэтому, действительно, ситуация может развиваться таким образом, который описал Роспотребнадзор. Но мы у себя внутри прогнозируем, что очередная волна будет весной».

Как московские рестораны, бары и кафе отреагировали на возможность снова работать по ночам? И ждут ли там ажиотажа? “Ъ FM” задал эти вопросы владельцам столичных заведений:

Алексей Васильчук, владелец ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers: «Я сильно надеюсь на то, что люди уже перестанут бояться и начнут приходить к нам не только после 23.00, но и днем. Психологический накал влиял на то, что люди в принципе перестали ходить днем в рестораны. Отмена ограничений по офисным центрам тоже сильно сказался на бизнесе. Я надеюсь, что люди вернутся в свои кабинеты, и те рестораны, которые находятся рядом, а их в городе очень много, снова начнут дышать. Летом после отмены была, конечно, другая ситуация, но сейчас какой-то всплеск точно должен быть». Александр Мартынов, сооснователь бара «Ровесник»: «За последние несколько недель и месяцев, что мы работали в режиме до 23.00, мы наблюдали, как гости, которые готовы еще посидеть часок-другой, выпить, покушать, обязаны были уходить. Скорее всего, мы теряли порядка 20-30% выручки просто за счет того, что нам приходилось провожать всех гостей. Поэтому на этих выходных мы ждем большой поток гостей. И это, конечно, сильно нам поможет. Мы сможем немного вздохнуть и порадоваться. Для нас это действительно хорошая новость». Вячеслав Ланкин, совладелец ресторана Delicatessen: «Рестораны и так себя хорошо чувствуют, потому что их время начинается с 19.00 до 24.00, у баров же — с 21.00 до 3.00. В этой ситуации самыми пострадавшими оказались участники культурной и ночной жизни. Я думаю, в эти выходные будет ажиотажный спрос, а потом все выправится. Январь-февраль всегда в ресторанном календаре — не самые лучшие месяцы. Хороший подъем начнется с марта».

Перчаточно-масочный режим власти Москвы оставили в силе. В ночных заведениях после снятия запрета усилят контроль за соблюдением противоковидных мер. В мэрии предупредили о рейдах с проверкой социальной дистанции. Однако соблюдать ее на ночных вечеринках невозможно, подчеркивает промоутер, музыкант и диджей Артем Ксио: «Я, конечно, соскучился по возможности выступать, но в то же время я за то, чтобы люди были аккуратны. У нас скоро будет вечернее мероприятие, тем не менее я намерен у себя в анонсах напоминать гостям, что надо быть осторожными.

Я надеюсь, что прививки все-таки помогут ускорить процесс.

Многие, конечно, против, но, с другой стороны, на мой взгляд, риск вакцинации, о котором многие говорят, меньше, чем риск осложнений из-за коронавируса.

Я рассчитываю на то, что это поспособствует тому, что в ближайшее время мы все-таки вернемся к привычному ритму. К организации ночных мероприятий я отношусь аккуратно. Ответственность за соблюдение ограничений лежит на людях, которые приходят на вечеринку. Понятно, что ни организатор, ни владелец заведения не могут проконтролировать каждого. Поэтому это такое условное ограничение, рассчитанное на сознательных людей. Расстояние между гостями вообще практически невозможно соблюдать. Власти реагируют на нарушения, начинаются какие-то активные проверки. Была пара прецедентов, когда к тем, кто слишком долго засиживался, приходили полицейские. Сотрудники заведения пытались запираться, прикрываясь тем, что это частное мероприятие, тем не менее проблемы были».

Московские работодатели — об отмене обязательного перевода 30% сотрудников на «удаленку» Читать далее

Ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе митингов, в Москве пока сохраняются, уточнили в мэрии. На прошлой неделе в столице также ввели ряд послаблений, в частности, увеличили количество зрителей для посещения театров, кинотеатров и концертных залов с 25% до 50% от общей вместимости зала, а также разрешили вернуться к работе учреждениям дошкольного образования и спортивным школам. При этом дистанционное образование студентов вузов, подведомственных правительству Москвы, продолжается до 6 февраля.

Владимир Расулов, Светлана Белова, Александр Рассохин