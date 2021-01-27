«На словах все хотят вернуться в офисы, но в душе побаиваются»

Александр Хрусталев, председатель правления «НДВ-Групп»: «Слава богу, что эпидемиологическая ситуация улучшается. Мы, безусловно, будем возвращать оставшихся сотрудников в офис. Но за время пандемии, отказавшись от услуг некоторых людей, мы безвозвратно потеряли 30% кадров. Коронавирус оптимизировал персонал, выкинул на рынок достаточно большое количество людей, которые сейчас сидят без работы. С одной стороны, хорошо, но с другой — послевкусие осталось: пандемия научила работать в условиях, когда сотрудников нет».

Сергей Назаров, председатель совета директоров компании China Travel: «Хотелось бы вернуться в офис к привычной нормальной деятельности, но, к сожалению, это пока невозможно, в полном объеме туризм восстановится еще не скоро. Принятое решение означает, что нам не нужно сдавать каждую неделю информацию о том, кто у нас находится на “удаленке”, но что-то кардинально оно не меняет. Люди ждут возвращения в офис, но за время пребывания многие дома уже потеряли какие-то социальные навыки, привыкли к тому, что не надо ходить на работу. Конечно, на словах все хотят вернуться, но в душе, наверное, побаиваются».

Павел Самиев, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром»: «“Удаленка” показала большую эффективность, и для нас, в общем-то, она даже оказалась удобнее. Это, безусловно, привело к определенной экономии. С точки зрения мотивации людей, контроля, управления, мы хорошо настроили все процессы, поэтому для нас это непринципиально, мы остаемся в том же режиме. У нас до пандемии был офис, в котором работало больше половины персонала, а сейчас мы отказались от него в принципе. В настоящее время все трудятся удаленно. Я не вижу большого желания вернуться к режиму, который был раньше».