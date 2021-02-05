Russian Wine Bar и «Йорик убил Хамлета»

Russian Wine Bar

Суточные щи под брют

Russian Wine Bar Фото: пресс-служба ресторана

Идеологом и совладельцем Russian Wine Bar стал Артур Саркисян — опытный винный эксперт, сомелье, создатель авторского гида «Российские вина», регулярно издаваемого уже девятый год, профессионал, имеющий безоговорочный авторитет на рынке. Собственно говоря, ни в чьем другом исполнении концепт винного бара с исключительно российскими винами и не смог бы воплотиться хоть сколько-нибудь убедительно. Но Артуру Саркисяну и его партнеру Владимиру Сайгину удалось сделать почти невозможное и встать на борьбу с мощнейшим стереотипом (разумеется, не лишенным объективных оснований и исторических предпосылок) о том, что хорошего российского вина не бывает и лучше потратить время и деньги на более проверенные сепажи и терруары. Пока винная карта насчитывает около 15 винодельческих хозяйств долины Дона, Краснодарского края и Крыма. Но список этот будет быстро расширяться, причем все вина, вошедшие в карту, удостоены личного выбора Артура Саркисяна, а в производстве некоторых из них он и сам принимал непосредственное участие в качестве эксперта-консультанта. Но главным стимулом, который заставляет отрешиться от вкусовых предубеждений и избавиться от неизбежного политического подтекста в вопросе изучения и дегустации отечественных вин в Russian Wine Bar, оказалась не сама винная карта и даже не авторитетная персона ее основателя, а еда. Надо сказать, что винные бары, открывавшиеся в Москве весь прошлый год и продолжающие активно прирастать числом в году наступившем, практически все имеют общий изъян — очень слабую кухню, уровень которой и близко не дотягивает до уровня предлагаемых вин. Все попытки создать меню, соответствующее духу и букве винной карты, заканчиваются какой-то невнятной малосъедобной заумью или стандартным набором набивших оскомину позиций (тартар — хумус — стейк из брокколи), тиражируемым по всему городу. Так что мест, куда можно и нужно идти за вином, становится все больше, а мест, где есть еда, достойная этого вина, практически нет. Новый Russian Wine Bar стал счастливым исключением, хотя, похоже, не совсем осознает меру собственного везения — в публичном пространстве новое заведение позиционирует себя как бар с уникальным винным контентом, в то время как главная его ценность заключается в уникальном контенте гастрономическом. Шеф-повар Игорь Котов, возглавивший кухню «Русского винного бара», не слишком известен в широких гастрономических кругах, но это, надо полагать, вопрос времени. Не сомневаюсь, что он уже начал получать самые заманчивые предложения о работе со стороны заведений-конкурентов — потому что с такой выдающейся индейкой «Тоннато» с жареными каперсами (490 руб.) и таким запоминающимся террином из говяжьей печени с черносливом и грецким орехом (490 руб.) профессиональная анонимность шефа противоестественна и невозможна. В Russian Wine Bar хочется вернуться не за винами Репина и Ведерникова, а за блюдами Котова, которых ни в одном ресторане Москвы вы точно не найдете: говяжий язык с тыквенной орзо (780 руб.), говяжьи щечки со шпецле (980 руб.), голубцы с неркой под раковым соусом биск (690 руб.) точно заслуживают специального похода в ресторан и особого винного сопровождения, как и суточные щи из квашеной капусты с говяжьей грудинкой и белыми грибами (390 руб.), нуждающиеся в самом вдумчивом и расчетливом пейринге с брютом. Если бы Russian Wine Bar изначально сделал ставку на эногастрономию и преподносил своим гостям российские вина как сопровождение к авторской еде Игоря Котова, он бы существенно быстрее растопил сердца продвинутых потребителей, увлекающихся гастрономией и разбирающихся в ней, и наладил их ментальный контакт с краснодарским шардоне и донским цимлянским. Пока же, как бы вы ни относились к российскому виноделию, в Russian Wine Bar смело можно отправляться на паштет из утиной печени (540 руб.) и террин из фуа-гра (840 руб.), на черноморскую камбалу с оливковым тапенадом (930 руб.) и крем из голубого сыра с грушей, грецким орехом и меренгой (320 руб.). Они-то уж точно вне конкуренции.

Russian Wine Bar (4 / 5) Бутырский вал, 5, +7 (495) 222-07-72

«Йорик убил Хамлета»

Отменные димсамы по себестоимости

«Йорик убил Хамлета» Фото: пресс-служба ресторана

Флэксибл бар «Йорик убил Хамлета», изначально использовавший в качестве названия аббревиатуру этой странной фразы, но впоследствии вынужденный ее «легальным способом» расшифровать, основал Александр Тойкин, имеющий большой опыт в клубном и барном бизнесе. Идея заключается в том, что дневные цены (true cost) намного ниже вечерних (main), а в воскресенье всем посетителям предлагается ценовая рулетка — цены в компьютерной программе произвольно меняются каждый час, причем отличаться от базовых могут как в одну, так и другую сторону, и гость узнает о своем везении, только получив счет со скидкой до 90% либо с наценкой до 20%. Помимо сложной системы ценообразования в концепт входит уникальное меню-конструктор из девяти видов джина, девяти видов тоника и девяти видов гарниров к ним, которые в общей сложности образуют 888 вариаций джин-тоника. Вдобавок к этой алкотаблице прилагается коктейльная карта с убедительными авторскими твистами вроде Gimlet и Aviation. Кухню в бар ставил бренд-шеф Марк Акбари, меню получилось интересным и необычным. По задумке посвящено оно теме японской джанк фуд, но это определение весьма условно. Скорее мы имеет дело с паназиатскими и японскими хитами в вольной московской трактовке. Лепешки роти с угрем (235,40 руб./400 руб.), суп лакса с лаймом и кинзой (242,13 руб./430 руб.), отменные димсамы с рыбой и морепродуктами (221,98 руб./450 руб.) и с курицей (221,98 руб./450 руб.), к каждому из которых прилагается свой интересный соус, роллы и суси, тартары и татаки, а также осьминог с фасолью и скрэмблом (375,31 руб./790 руб.) и суп с уткой, лапшой и яйцом пашот (222,28 руб./400 руб.) могут стать отличным ланчем днем и беспроигрышной закуской вечером.