Белоруссия охладила детское питание

Коронакризис не только снизил потребление детского питания в России, но и осложнил его экспорт в Белоруссию. Власти республики ограничили предельную наценку на импортное детское питание до 15%, что не покрывает расходы на продвижение. Производители пытаются решить вопрос через Минэкономики РФ, но некоторые компании уже приостановили отгрузки.

Ассоциация «Русбренд» от лица 85% работающих в России производителей детского питания обратилась в Минэкономики по вопросу введения Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии ограничений для импортеров этой продукции. Копия обращения есть у “Ъ”. В конце 2020 года МАРТ на 90 дней установило предельные наценки на часть импортного продовольствия для «поддержания доступности жизненно важных продуктов для населения». Так, цены импортеров детского питания в Белоруссии не могут превышать уровень контрактной стоимости и логистических расходов на 15%.

Как указывает «Русбренд», под ограничение, в частности, подпадают молочные смеси, пюре, каши, напитки. Общий годовой объем поставок этих продуктов из РФ в Белоруссию в ассоциации оценивают в 5,5 тыс. тонн стоимостью 1,4 млрд руб. Как подчеркивает «Русбренд», ограничение в 15% не позволит покрыть расходы на маркетинг и рекламу для продвижения детского питания в республике. Ассоциация просит либо вернуться к работе без ограничения наценки для дистрибуторов по импортным контрактам, либо заменить слово «наценка» на «рентабельность» в тексте постановления. В Минэкономики и МАРТ комментарии не предоставили.

Как отмечает исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев, в отличие от многих других базовых продуктов импортное детское питание пользуется спросом в Белоруссии, в том числе выпущенное российскими производителями и работающими в РФ транснациональными компаниями. Он не исключает, что некоторые поставщики могут и приостановить отгрузки до решения вопроса с ограничением наценки. Ограничение же рентабельности вместо наценки затронет только чистый доход импортера, то есть хотя бы позволит продолжать поставки, указывает господин Поповичев.

Собеседник “Ъ” в крупном производителе подтвердил, что компания остановила поставки в Белоруссию до решения вопроса. По его словам, известные бренды выпущенного в РФ детского питания могут занимать от 10% белорусского рынка в зависимости от категории. В Danone (бренды «Тема», «Растишка») и Nestle (Gerber, Nan) тему не комментируют. В «Прогрессе» («Фрутоняня») на вопросы не ответили. В PepsiCo («Агуша» и «Чудо-детки») заявили, что поддерживают позицию «Русбренда», обозначенная ассоциацией проблема уже сказалась на отгрузках в Белоруссию.

По словам собеседника “Ъ”, Минэкономики может как повлиять на белорусские власти на межгосударственном уровне, так и вынести вопрос на уровень ЕЭК. Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает, что в целом действия МАРТ не противоречат правилам ЕАЭС: «Очевидно, производители детского питания это понимают, поэтому и обращаются не в ЕЭК, а в Минэкономики, скорее всего, рассчитывая, что ситуация может быть урегулирована в политическом поле». В аппарате ЕЭК сообщили, что 2 февраля планируются консультации с участием уполномоченных органов государств-членов, в ходе которых может быть обсуждена ситуация на продовольственных рынках и введение Белоруссией госрегулирования цен на отдельные социально значимые товары.

Экспортные рынки важны для производителей детского питания, поскольку в РФ по итогам 2020 года его потребление, по предварительным оценкам PepsiCo и Danone, упало на фоне пандемии на 5%. Euromonitor International оценивал оборот рынка за прошлый год в 298,37 млрд руб. Снижение, отмечали участники рынка (см. “Ъ” от 16 октября 2020 года), может затянуться на три года, что вынудит компании активнее конкурировать по цене.

Анатолий Костырев