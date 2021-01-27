В Ижевске возбудили уголовное дело из-за выхода людей на дорогу во время несанкционированной акции

Следственное управление УМВД России по Ижевску возбудило уголовное дело по ст. 267.1 УК (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств) из-за выхода людей на проезжую часть во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 23 января. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками полиции был выявлен факт массового выхода людей на проезжие части городских улиц, совершенный из хулиганских побуждений. В результате этих действий было остановлено движение транспорта по улицам Пушкинской, Советской, Коммунаров, Красногеройской, поставлена под угрозу безопасность людей»,— говорится в сообщении.

Отметим, что аналогичные уголовные дела возбуждены в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Кроме того, по мнению МВД России, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что шесть участников несогласованного шествия в поддержку Алексея Навального, которое прошло 23 января в Ижевске, привлекли к административной ответственности. В результате пяти лицам были назначены обязательные работы, одному — административный ареста на трое суток.