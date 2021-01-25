6 участников несогласованного шествия в поддержку Алексея Навального в Ижевске привлекли к ответственности На рассмотрении судов еще семь материалов

Шесть участников несогласованного шествия в поддержку Алексея Навального, которое прошло 23 января в Ижевске, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

24 и 25 января Октябрьский районный суд Ижевска рассмотрел пять материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании). Еще одно дело рассматривалось по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения по участию в несанкционированном мероприятии).

В результате пяти лицам были назначены обязательные работы, одному — административный ареста на трое суток

В настоящее время в суде на рассмотрении находится еще семь материалов по ст. 20.2 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе судейского сообщества.

Напомним, несанкционированная акция началась 23 января в 14:00 на Центральной площади Ижевска. Участники мероприятия прошли по центральным улицам, при этом некоторые граждане часть пути прошли по проезжей части, добрались до площадки у здания администрации Ижевска, после чего вернулись на Центральную площадь. Сотрудники полиции призывали участников шествия разойтись, местами препятствовали движению по проезжей части. По официальной информации пресс-службы МВД по Удмуртии задержаний участников не было, однако очевидцы сообщали, что нескольких человек все же завели в полицейские автомобили. О количестве участников МВД по республике также не сообщало, по оценке корреспондента “Ъ-Удмуртия”, в шествии приняло участие свыше 1,5 тыс. человек.

Ранее полиция предупреждала о возможных санкциях в отношении участников несогласованной акции.