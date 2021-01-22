Покупатели встали на зарядку

После отказа Apple от поставки зарядных устройств в комплекте их продажи в России взлетели на 510%. Этот рынок по итогам года достиг объема в 3 млрд руб. Производителям смартфонов выгодно отказываться от адаптеров в комплекте для экономии на логистике, поэтому все больше из них будут это делать, прогнозируют аналитики.

Продажи адаптеров питания для iPhone в России в ноябре—декабре 2020 года выросли на 510% в сравнении с тем же периодом 2019 года, подсчитали аналитики розничной сети МТС. Они связывают это с изменением комплектации смартфонов Apple — новые модели, вышедшие в октябре, поставляют без зарядного блока. В целом средняя стоимость зарядных устройств выросла в 2020 году на 20%, до 750 руб. Всего за 2020 год в России продано 4 млн проводных зарядных устройств для всех моделей смартфонов на сумму 3 млрд руб., уточнили в МТС.

Люди также покупают новые зарядные устройства, чтобы дороже перепродать в комплекте с ними свой старый смартфон, указывают в МТС. Кроме того, по мнению аналитиков компании, продажи стимулировал выход новых блоков питания с поддержкой быстрой зарядки.

Другие ритейлеры подтверждают тренд. Продажи адаптеров у Wildberries в ноябре—декабре выросли на 344% по сравнению с аналогичным периодом, а комплектов зарядных устройств (включают адаптер и кабель) — на 411%. В «М.Видео» и «Эльдорадо» продажи оригинальных сетевых зарядных устройств Apple в ноябре—декабре в штуках выросли примерно в 3,5 раза год к году, спрос на аксессуары других брендов, подходящих для заряда iPhone, увеличился «в несколько десятков раз».

Растут и продажи беспроводных зарядных устройств. У Wildberries в ноябре—декабре они в штуках выросли на 232% год к году. По словам руководителя группы закупок сотовых телефонов, планшетов и гаджетов «Ситилинка» Сергея Ворзова, в их сети продажи таких устройств в декабре показали рост на 95% год к году. Продажи беспроводных зарядных устройств Apple у «Связного» выросли в десять раз в количестве и в семь раз в выручке, рассказал вице-президент по закупкам и развитию ритейлера Михаил Догадин.

В Apple отказ от комплектации новых моделей iPhone адаптером питания этой осенью объясняли заботой об экологии. На аналогичный шаг затем решились также южнокорейская Samsung и китайская Xiaomi. В России решение Apple убрать зарядное устройство пытались оспорить в Роспотребнадзоре, писал пользователь Twitter Александр Малютин. Территориальное управление ведомства по ЦАО Москвы ответило ему, что не может рассмотреть заявление в рамках своих компетенций, сославшись на то, что Apple — иностранная компания (копия ответа есть у “Ъ”).

По мнению аналитиков, по пути Apple пойдут и другие крупные вендоры. Реальной ключевой причиной отказа от адаптеров ведущий аналитик акселератора Сергей Вильянов называет сокращение логистических расходов, которые значимо выросли на фоне пандемии. «Коробки со смартфонами становятся меньше, и теперь в один контейнер будет помещаться больше устройств»,— поясняет он. Продажи новых зарядных устройств продолжат оставаться на высоком уровне, при этом вряд ли стоит ожидать взрывного роста продаж беспроводного сегмента, полагает Эльдар Муртазин, связывая это с высокой стоимостью таких устройств.

При этом аналитики не ожидают и роста популярности поддельных зарядных устройств. Ранее BrandMonitor оценивала их годовой оборот в 10 млрд руб. (см. “Ъ” от 22 сентября 2020 года). Как поясняет Сергей Вильянов, производители отказываются от адаптеров в дорогих флагманских моделях смартфонов, «а их покупатели более разборчивы в аксессуарах и не будут покупать блоки питания по 100 руб.».

Дмитрий Шестоперов