Собянин сообщил о двойном запасе коек для лечения пациентов с COVID-19

В Москве ситуация с коронавирусом улучшается — сейчас в городе почти двойной запас коек для больных, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Ситуация постепенно улучшается... Все основные подразделения по борьбе с COVID должны продолжать работать, но часть клиник мы уже будем выводить, потому что у нас сегодня практически двойной запас коечного фонда»,— сказал господин Собянин в ходе осмотра нового здания подстанции скорой медпомощи в Коммунарке (цитата по «РИА Новости»).

При этом он отметил, что доля тяжелых пациентов все равно остается высокой. «Поэтому, конечно, надо быть во всеоружии и не расслабляться»,— сказал Сергей Собянин.

Сегодня, 27 января, мэр объявил о дальнейшем снятии ограничений. В Москве вновь разрешается работа ночных клубов, ресторанов, дискотек и заведений общепита с 23:00 до 06:00, а требование для работодателей о переводе 30% сотрудников на «удаленку» отменяется.

Подробности — в материале “Ъ” «Сергей Собянин открывает клубы и отменяет "удаленку"».