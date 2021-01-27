Производитель электромобилей Xpeng представил систему автопилота

Китайский производитель электромобилей Xpeng начал распространять свою новую систему помощи водителю Navigation Guided Pilot (NGP), сообщает CNBC. С сегодняшнего дня она доступна всем владельцам премиальной версии седанов Xpeng P7. А получить ее можно, просто скачав через Wi-Fi. Система NGP была представлена Xpeng в конце января. Эта функция позволяет водителям автоматически менять полосу движения, ускоряться или замедляться, обгонять автомобили, а также въезжать и выезжать с шоссе.

Функция стала частью нового поколения программы помощи водителю XPILOT 3.0. Все программное обеспечение для автомобилей Xpeng предлагает своим клиентам скачивать через Wi-Fi сети. Для этого в свое время была создана собственная операционная система компании Xmart OS. Ее новая версия 2.5.0 теперь доступна владельцам седанов P7 любой комплектации.

Компания Xpeng была основана в 2014 году и уже выпускает две модели электромобилей — внедорожник G3 и седан P7. Среди первых инвесторов Xpeng есть такие крупные компании, как Alibaba и Foxconn. В августе прошлого года производитель электромобилей провел IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже и привлек $1,7 млрд.

Кирилл Сарханянц