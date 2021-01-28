Искусству не хватило языка

Воронежский художник Ян Посадский планировал к очередной годовщине освобождения города от немецко-фашисткой оккупации (отмечается 25 января) установить на фасаде Дома связи полупрозрачный баннер с зашифрованной азбукой Морзе фразой на немецком языке «Achtung minen!». Таким образом художник хотел напомнить о смекалке советских солдат. Они оставили эту надпись у подвала здания и тем самым сохранили «дорогостоящие телеграфные аппараты». Но местный филиал «Ростелекома», центральный офис которого расположен в Доме связи, отказал Яну Посадскому, посчитав концепцию арт-объекта сложной для восприятия ветеранами войны. В мэрии призвали с уважением относиться к праву собственников зданий.

О том, что воронежский филиал «Ростелекома» отказал художнику Яну Посадскому в установке арт-объекта к годовщине освобождения города от фашистов, художник сообщил в своем аккаунте на Facebook 25 января. Он планировал разместить на фасаде Дома связи, где сегодня располагается центральный офис компании, полупрозрачный баннер с зашифрованной азбукой Морзе фразой «Achtung minen!»

Художник объяснил замысел арт-объекта связью с историей захвата здания. «У дома прямым попаданием бомбы было разрушено правое крыло, остальная часть здания полностью выгорела — это были руины, но в его темном холодном подвале продолжали работать связисты. Перед эвакуацией из здания наши солдаты применили незаурядную смекалку и хитрость! Над лестницей, ведущей в подвал, огромными буквами надпись на немецком языке "Achtung minen!" — она и спасла дорогостоящие телеграфные аппараты и аккумуляторные батареи, так как немцы поверили, что это правда. Боялись, что подвал действительно заминирован»,— написал Ян Посадский.

По его словам, проект был разработан полтора года назад «для запланированного стрит-арт джема ко дню города». Однако затем администрация «наотрез запретила» размещение стендов с работами: «Мы якобы будем мешать шествию и циркуляции людей там». В мае 2020 года измененный проект был представлен руководству «Ростелекома», которое разнесло «в пух и прах все эскизы», мол «ничего не понятно, нужно проще для жителей города». «Обещанный мизерный гонорар за эскизы нам также не выплатили»,— заявил Ян Посадский. Он также отметил, что после июльской встречи художника с мэром Воронежа Вадимом Кстениным «Ростелеком» согласился на проект, «но затем неожиданно снова отказ, средства распределили на иные цели филиала»: «Директор категорично против размещения работы, и точка».

В пресс-службе воронежского филиала «Ростелекома» “Ъ-Черноземье” рассказали, что текст на баннере «закодирован азбукой Морзе на латинице и произносится на немецком языке». «Объяснить нашим ветеранам Великой Отечественной войны и жителям города, каким образом на центральной улице появился данный баннер в честь празднования священной даты, мы бы вряд ли смогли. Не помогло бы даже размещение таблички с пояснениями, что хотел донести автор. Мы предлагали переделать проект, чтобы он был понятен для жителей города. Автор отказался»,— заявили в компании. Там отметили, что «Ростелеком» «поддерживает направление современного искусства и не против помогать воплощать идеи молодым художникам»: «Например, в Липецке в прошлом году на наше здание нанесли граффити, которое признали самым большим в стране и внесли в книгу рекордов Гиннеса». В компании считают, что арт-объекты «не должны быть кустовыми». «Это должен быть комплекс художественных решений, которые украсят Воронеж и сделают его столицей стрит-арта в Черноземье», — отметили там.

Руководитель пресс-службы мэрии Никита Чеботарев в комментарии под записью художника выразил сожаление, что проект не удалось воплотить. «Но нам всем надо с уважением относиться к праву собственников объектов самим решать, что должно быть на них, а что нет»,— добавил господин Чеботарев.

Александр Прытков