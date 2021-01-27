Граждане Армении и Белоруссии с отрицательным тестом на COVID-19 смогут прилетать в Россию

Правительство России разрешило гражданам Армении и Белоруссии въезжать на территорию России через аэропорты при наличии отрицательных результатов тестов на коронавирус. Результат должен отображаться в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19», следует из распоряжения правительства.

Документ касается граждан, которые въезжают в Россию с территории Армении и Белоруссии с 1 февраля по 1 марта 2021 года. В распоряжении приводится перечень из 20 пунктов воздушного пропуска, через которые граждане этих стран смогут въезжать в Россию.

Ограничения на въезд иностранцев в Россию ввели 18 марта прошлого года на фоне распространения коронавируса. Общее число заразившихся с начала пандемии в мире превысило 100 млн, в России — 3,7 млн. В Белоруссии заразилось более 239 тыс. человек, в Армении — 166 тыс.