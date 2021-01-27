В Москве в офисах остаются обязательными маски и перчатки

Ношение масок и перчаток в офисах по-прежнему обязательно, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк. Ранее мэр города Сергей Собянин отменил требование для работодателей о переводе минимум 30% сотрудников на удаленку.

«В магазинах, торговых центрах, транспорте, а также на рабочих местах необходимо продолжать носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию»,— сказал господин Немерюк ТАСС.

Также по-прежнему рекомендуется система QR-кодов для заведений, работающих в ночное время. Ранее для них был снят запрет на работу с 23:00 до 6:00. «Система останется рекомендательной. Но нельзя забывать о ее социальной значимости, поэтому я рекомендую всем пользоваться ею»,— сказал Алексей Немерюк «Интерфаксу».

В Москве на утро 26 января было зарегистрировано 917 825 случаев заражения коронавирусом, за сутки выявили 2317 случаев. Умерли за время пандемии 13 100 человек, выздоровели 785 396. В начале недели мэр Сергей Собянин заявил о спаде заболеваемости в Москве. В столице и других регионах сейчас идет вакцинация, которая должна улучшить ситуацию с коронавирусом, надеются власти.

О начале вакцинации — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».