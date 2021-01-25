Собянин заявил о спаде пандемии COVID-19 в Москве

В Москве пандемия коронавируса идет на спад, город начали «открывать» для нормальной жизни, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. За последние сутки в столице COVID-19 заболели 2382 человека, общее число зараженных достигло 915 508.

«В Москве минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни»,— сказал господин Собянин на встрече со студентами и ординаторами медицинских вузов и колледжей, участвующими в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции (цитата по «Интерфаксу»).

О том, что в России стабилизируется эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, сегодня, 25 января, также заявил президент Владимир Путин. По его словам, это дает возможность аккуратно снимать введенные ранее ограничения. За последние сутки в России зарегистрировано 19 290 новых случаев заражения, суточный прирост оказался меньше 20 тыс. заболевших впервые с 11 ноября.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Обсуждается возможность выдачи привившимся гражданам сертификатов, которые получили бы международное признание. Некоторые другие страны также начали создание систем паспортов вакцинации.

О том, как в разных странах работают над системой подтверждения вакцинации,— в материале “Ъ”.