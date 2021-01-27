В Челябинской области 1,9 млрд рублей из бюджета израсходовали неэффективно в 2020 году

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области в 2020 году выявила 700 случаев неэффективного расходования средств бюджета на общую сумму 1,9 млрд руб. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале ведомства. По сравнению с предыдущим годом объем неэффективно израсходованных бюджетных средств сократился на четверть: согласно отчету о работе КСП области за 2019 год, тогда сумма составляла 2,5 млрд руб.

В 2020 году основную долю составили неэффективные расходы по объектам незавершенного строительства – 1,3 млрд руб. На сумму 307 млн выявлена оплата невыполненных или некачественно выполненных работ. В частности, по таким объектам как конгресс-холл «Крылья», региональный центр по шорт-треку, фельдшерско-акушерские пункты. Помимо этого, аудиторы обнаружили нарушения при оплате налогов – 102 млн руб., необоснованное увеличение стоимости строительства или реконструкции – 71 млн руб., неправомерное приобретение имущества и расходование средств на содержание неиспользуемого оборудования – 65 млн руб., оплата судебных издержек, штрафов и неустоек в результате ненадлежащего исполнения обязательства – 24 млн руб.

Ранее КСП Челябинской области сообщала о выявленных нарушениях на сумму 1,9 млрд руб. при расходовании бюджетных средств на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. Из них более 121 млн руб. было потрачено неэффективно.