КСП выявила нарушения на 1,9 млрд рублей при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС

Коллегия Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области утвердила отчет о проверке использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. В результате выявлены нарушения на общую сумму 1,9 млрд руб. Общий объем охваченных проверкой средств составил более 2,4 млрд руб., сообщает КСП региона в своем Telegram-канале.

Согласно отчету, аудиторы обнаружили нарушение «принципа эффективности использования бюджетных средств» на общую сумму 121,2 млн руб. В том числе в результате оплаты министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области налога на имущество организаций с автодорог, на которые не было зарегистрировано право оперативного управления. Кроме того, выявлены нарушения законодательства о контрактной системе на сумму 139,6 млн руб. Например, отсутствие в госконтракте сведений об этапах его исполнения, несоответствие сроков выполнения, объемов и видов работ, предъявленных к оплате. Также установлены нарушения при ведении бухгалтерского учета и оформлении отчетности на сумму 1,7 млрд руб. «В инвентарных карточках информация, характеризующая принятые к учету дороги, не отражена или отражена не в полном объеме. Как следствие, отсутствует возможность установления важнейших характеристик автодорог, наличия в их составе дорожных сооружений»,– сообщает КСП области.

По итогам проверки министрам строительства и дорожного хозяйства, главе Сосновского района и председателю комитета дорожного хозяйства Челябинска направлены представления об устранении нарушений. Информация об итогах проверки направлена губернатору, в законодательное собрание и прокуратуру Челябинской области.