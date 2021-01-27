Пентагон может увеличить численность военных в Афганистане и Ираке

Новый министр обороны США Ллойд Остин может пересмотреть численность войск в Афганистане и Ираке после решения бывшего президента Дональда Трампа сократить там войска, сообщили источники газеты The Wall Street Journal. По их данным, господин Остин планирует оценить стратегическую роль США в двух конфликтах.

При этом представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что официальное решение о пересмотре численности войск в Афганистане и Ираке пока не принято. Но он отметил, что администрация президента Джо Байдена хочет лучше понять статус операций в обеих странах и оценить ресурсы, которые используются для этих миссий.

«Ничего не изменилось в нашем желании защищать американский народ от угрозы терроризма, но убедившись при этом, что мы должным образом обеспечиваем нашу стратегию ресурсами»,— сказал господин Кирби. По его словам, решение о численности войск будет приниматься после консультаций с властями Ирака и Афганистана.

В ноябре 2020 года США сообщили, что оставят в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных. Из Афганистана планировалось вывести около 2 тыс. человек, а из Ирака — 500. Дональд Трамп рассчитывал, что возвращение войск в США произойдет до мая 2021 года.

Итоги правления 45-го президента США — в материале “Ъ” «Как изменилась Америка при Трампе».