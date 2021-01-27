Суд оштрафовал жителя Кузбасса за одиночный пикет в поддержку Алексея Навального

Мариинский горсуд Кузбасса привлек к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ местного жителя за одиночный пикет в период ограничений из-за распространения коронавируса. Дмитрий Яшин держал «плакат с изображением одного из оппозиционных символов», сообщает пресс-служба суда.

Во время судебного заседания мужчина рассказал, что узнал о планируемой в городах России 23 января акции и решил причислить себя к митингующим. С нарисованным плакатом он шел по центру Мариинска, где встретил знакомого, которого попросил его сфотографировать. Правоохранители остановили мужчин и доставили их в отдел полиции.

Как уточняется, Дмитрий Яшин нарушил п. 3.2 распоряжения губернатора Кузбасса «О введении режима "Повышенная готовность"» и п. 1 ст. 8 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Суд оштрафовал его на 10 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что координатору штаба Алексея Навального в Кемерове Станиславу Калиниченко назначили семь суток административного ареста по статье КоАП 20.2.2 (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Руководителя штаба в Новосибирске Сергея Бойко арестовали на 28 суток. Также в Томске координатору местного штаба Ксении Фадеевой суд выписал штраф 25 тыс. руб.

В минувшую субботу в России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, собравшие тысячи участников. Шествия так же состоялись и в сибирских городах.

Екатерина Лукашевич