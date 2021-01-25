Координатора штаба Алексея Навального в Кемерове арестовали на семь суток

Координатору штаба Алексея Навального в Кемерове Станиславу Калиниченко назначили семь суток административного ареста по статье КоАП 20.2.2. «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия», сказано в сообщении штаба в соцсетях.

По данным картотеки дел Центрального райсуда Кемерова, постановление о назначении административного наказания было вынесено 23 января. Штаб Алексея Навального в Кемерове сообщает, что при рассмотрении дела адвокату координатора не удалось попасть на заседание суда.

Станислав Каличенко был задержан в Кемерове на акции протеста 23 января.

23 января по всей России прошли несогласованные акции в поддержку задержанного оппозиционера. В том числе шествия состоялись в городах Сибири.

Игорь Лавренков, Кемерово