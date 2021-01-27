В России впервые с 29 октября выявлено менее 18 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрирован 17 741 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Впервые с 29 октября число заболевших менее 18 тыс. Накануне впервые с 3 ноября выявлено менее 19 тыс. заболевших (-2,74%). Общее число заразившихся достигло 3 774 672.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 1837 (всего 919 662),

Санкт-Петербург — 1813 (325 032),

Московская область — 928 (188 608),

Нижегородская область — 474 (82 560),

Воронежская область — 384 (56 708).

Умерли за последние сутки 594 человека (накануне — 564, +5,32%), всего за время пандемии — 71 076. Выздоровели 27 922 человека, за все время — 3 202 483.

Больше всего смертельных случаев:

Москва — 75 (всего 13 175),

Санкт-Петербург — 70 (9502),

Московская область — 38 (3619),

Ростовская область — 29 (2562),

Красноярский край — 28 (2244).

Россия находится на четвертом месте по числу заразившихся коронавирусом. В первой тройке США (25,4 млн), Индия (10,7 млн) и Бразилия (8,9 млн).

18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса, она является добровольной. Россияне при этом оказались одними из самых скептически настроенных жителей планеты по вопросу вакцинации от COVID-19. Это показало исследование Ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

Подробности — в материале “Ъ” «Нашла игла на камень».