Правительство выделит более 2 млрд рублей на масштабный выпуск вакцины «Эпиваккорона»

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 2 млрд руб. научному центру «Вектор» на производство вакцины от COVID-19 «Эпиваккорона». В феврале планируется масштабный выпуск препарата, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«С помощью федерального финансирования будет выпущено свыше 2 млн доз новой вакцины. Часть денег пойдет на поставку препарата в регионы»,— говорится в сообщении. В настоящее время в стране граждан в основном вакцинируют «Спутником V».

Также отмечается, что Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины, разработанной в Центре имени Чумакова. «В ближайшие месяцы она тоже выйдет в гражданский оборот. Все это позволит расширить вакцинацию, сделать ее более доступной, а значит, защитить еще больше людей»,— цитирует пресс-служба Михаила Мишустина.

«Эпиваккорона» стала второй вакциной от COVID-19, разработанной в России. В январе Роспотребнадзор заявил о ее 100-процентной иммунологической эффективности в ходе первой и второй фазы клинических испытаний.

Екатерина Лукашевич