Роспотребнадзор заявил о 100-процентной эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

Иммунологическая эффективность российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» разработки научного центра «Вектор» составляет 100%, сообщили в Роспотребнадзоре. Такой вывод сделан по результата двух фаз клинических исследований.

«Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам 1–2-й фаз клинических исследований, иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%»,— сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

В ноябре в «Векторе» сообщали, что у добровольцев, которые прививались вакциной «ЭпиВакКорона», выработались антитела в 100% случаев.

С понедельника, 18 января, в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. На текущий момент жители страны бесплатно и добровольно могут привиться вакциной «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.

Подробности — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».