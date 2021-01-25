Вакцину подморозило

В Хакасии прививочная кампания против COVID-19 приостановлена из-за нехватки вакцины. В минздраве региона сообщили, что конкретной даты поступления препарата пока нет, но надеются на поступление до конца недели. Также первый компонент препарата на 100% израсходован и в Республике Алтай. В других сибирских регионах о нехватке вакцины пока не говорят. Эксперты уверены, что проведение кампании по массовой вакцинации жителей от коронавируса станет стресс-тестом для региональных властей и не обойдется без претензий со стороны жителей.

В Республике Хакасия власти приостановили прививочную кампанию от коронавируса из-за нехватки доз вакцины. «В ожидании поступления вакцины находится не только Хакасия, но и другие регионы России. Ее изготовитель сейчас в процессе наработки объемов производства»,— сказали в пресс-службе регионального минздрава. Власти надеются, что получат 2 тыс. доз на этой неделе, однако «пока конкретной даты поступления вакцины нет». После поступления новой партии препарата сохранится ранее составленный график приема пациентов, сейчас жителей информируют о переносе времени и даты вакцинации. Всего в Хакасию поступило более 3,5 тыс. доз препарата. Первый компонент вакцины поставили более 3,3 тыс. жителей, оба компонента — 205. Как ранее писал „Ъ-Сибирь“, массовую вакцинацию населения Хакасия начала одной из первых в стране, 11 января, официально в РФ она стартовала 18 января. За первую рабочую неделю 2021 года в регионе по одному компоненту вакцины успели поставить 944 жителям. Тогда власти отмечали, что «нездорового ажиотажа по поводу прививок у людей нет».

Об отсутствии первого компонента вакцины также сообщили и власти Республики Алтай. «Ранее поступившая партия вакцины в объеме 1342 дозы первого компонента израсходована на 100%. Продолжается ревакцинация вторым компонентом — по состоянию на сегодня 262 человека завершили двукратную иммунизацию»,— рассказала „Ъ-Сибирь“ исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Республики Алтай Динара Култуева. По ее словам, ближайшая поставка в регион препарата (4 тыс. доз) ожидается в конце января — начале февраля.

Власти других регионов Сибири сообщили, что пауз в прививочной кампании у них нет. В новосибирских поликлиниках, которые обзвонили корреспонденты „Ъ-Сибирь“, сообщили, что записаться можно через две недели, в части из них — что с середины февраля. Также с середины февраля можно попасть на прививку в Омской области и Красноярском крае. В Кемеровской области в некоторых поликлиниках предложили прийти на прививку в конце января. Всего в Кузбассе вакцинировали около 0,6% населения — более 17 тыс. человек (14 тыс. человек поставили одну дозу препарата). В Омской области привито 0,3% населения — 5923 жителя области. Из них 1738 человек получили второй компонент вакцины «Спутник V». «В ближайшее время в регион поступит большая партия препарата, которая будет распределена по поликлиникам города и центральным районным больницам. Практически все учреждения завершили процесс установки соответствующего морозильного оборудования»,— рассказали „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе ведомства. В Алтайском крае прививку от коронавируса сделали почти 9 тыс. жителей из 2,3 млн населения региона.

«Власти не торопятся массово вводить вакцину в пользование, так как она еще малоизучена. Таким образом, они пытаются максимально отследить ситуацию и перестраховаться от претензий населения»,— считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Политолог Константин Лукин полагает, что начавшаяся кампания по массовой вакцинации от коронавируса может стать тестом на стресс для региональной власти Сибири. «Все претензии, в том числе и по сегодняшним ситуациям, когда часть регионов уже израсходовала первый компонент вакцины и приостановила кампанию, от местных жителей будут адресованы губернаторам и ведомствам, а не федеральному центру. Губернаторы становятся заложниками федеральной власти, потому что по большей части все будет зависеть от производственных мощностей тех фирм, которые занимаются и будут заниматься выпуском вакцины»,— говорит он.

Юлия Сасевич, Даниил Тарабукин