Подозреваемый в нападении на полицейских на акции во Владивостоке пришел с повинной

Житель Владивостока, который подозревается в применении насилия в отношении полицейских на несанкционированной акции 23 января, пришел в управление СКР по Приморью с повинной. Об этом сегодня, 27 января, “Ъ” сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР Аврора Римская.

По итогам акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального СКР по Приморью возбудил два уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Обвиняемым по одному из них проходит 28-летний мужчина, избивший сотрудника Росгвардии. Его задержали по горячим следам, в понедельник Фрунзенский райсуд Владивостока по ходатайству следствия арестовал его на два месяца. Он признал свою вину.

Фигурант второго уголовного дела, которому вменяется в вину избиение двух полицейских, находился в розыске и пришел в СКР с повинной. По версии следствия, он нанес одному сотруднику полиции «не менее трех ударов руками в область головы и тела», второму — «не менее двух ударов руками в область головы и тела».

23 января участники несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Навального перекрыли движение по Светланской улице в центре Владивостока. По оценке корреспондента “Ъ”, в шествии в пиковой момент принимало участие около 3 тыс. человек, по оценке властей — 300–500. Были задержаны больше 30 человек.

О последствиях акций протеста по России — в материале “Ъ” «Следствие ведет молодых».

Алексей Чернышев, Владивосток