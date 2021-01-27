США купят еще 200 млн доз вакцин от коронавируса, всего — 600 млн

Президент США Джо Байден сообщил, что власти приобретут еще 200 млн доз Pfizer и Moderna летом этого года. Общее число составит 600 млн.

Обе вакцины требуют применения двух доз, чтобы обезопасить человека от коронавируса. Поэтому 600 млн доз хватит на 300 млн человек. Население США составляет около 325 млн.

«Этого будет достаточно, чтобы вакцинировать 300 млн американцев и победить пандемию»,— сказал господин Байден во время выступления в Белом доме (цитата по NBC).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что национализм в сфере распространения вакцин может обойтись мировой экономике в $9,2 трлн. По его словам, пока богатые страны уже вовсю проводят вакцинацию, наименее развитые страны мира «наблюдают и ждут».

О геополитике в условиях пандемии — в материале “Ъ” «Вакцинная дипломатия в действии».