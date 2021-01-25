ВОЗ: вакцинный национализм может стоить мировой экономике $9,2 трлн

Национализм в сфере распространения вакцин может обойтись мировой экономике в $9,2 трлн, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, половину из этих потерь — $4,5 трлн — могут понести наиболее богатые экономики.

«Вакцинный национализм может служить краткосрочным политическим целям. Но в среднесрочных и долгосрочных экономических интересах каждой страны поддерживать справедливость в отношении вакцин. Пока мы не покончим с пандемией повсеместно, мы не остановим ее в целом»,— сказал журналистам господин Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, пока богатые страны уже вовсю проводят вакцинацию, наименее развитые страны мира «наблюдают и ждут». «С каждым днем разрыв между имущими и неимущими становится все больше»,— добавил он.

Ранее за «вакцинный национализм» богатые страны мира раскритиковал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его мнению, некоторые богатые страны соперничали при закупке вакцин для собственного населения, не рассматривая такой возможности для бедных стран. В начале января 2021 года ВОЗ предупредила о возможном провале в борьбе с COVID-19 из-за неравного доступа к вакцине.

О геополитики в условиях пандемии — в материале “Ъ” «Вакцинная дипломатия в действии».