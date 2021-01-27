27 января, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Комитет Госдумы рассмотрит законопроект о ДСНВ до пленарного заседания 27 января

Профильный комитет Госдумы рассмотрит законопроект о ратификации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) 27 января, до пленарного заседания. Комитет примет решение о вынесении документа на обсуждение нижней палаты, сообщила пресс-служба Госдумы.

Законопроект внес в Госдуму президент Владимир Путин после обсуждения вопроса по телефону с президентом США Джо Байденом. Предлагается продлить действие договора на пять лет без предварительных условий. Действие документа истекает 5 февраля. Белый дом сообщил, что стороны будут работать максимально эффективно, чтобы успеть продлить договор до этой даты.

Подробнее об обсуждении вопроса — в материале “Ъ” «"Беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер"».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя