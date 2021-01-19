Домодедово за три квартала 2020 года потерял более 10 млрд рублей

Чистый убыток московского аэропорта Домодедово по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) с первого по третий квартал 2020 года составил 10,4 млрд руб., сообщает компания в неаудированном отчете (.pdf). За тот же период 2019 года аэропорт получит прибыль 7,8 млрд руб.

Выручка Домодедово за девять месяцев 2020 года составил 15,5 млрд руб. Это на 45,4% меньше, чем годом ранее: по итогам первых девяти месяцев 2019 года аэропорт сообщал о выручке 28,4 млрд руб.

Аэропорт также подвел операционные итоги 2020 года. Пассажиропоток Домодедово в минувшем году составил 16,4 млн человек, 2,9 млн из которых — пассажиры международных рейсов. В 2019 году показатели составляли 28,2 млн и 11,8 млн человек соответственно.

О показателях аэропорта в середине 2020 года — в материале “Ъ” «Домодедово выезжает за счет России».