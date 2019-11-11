Производные от волатильности

Группа БКС получила убыток от операций с деривативами по акциям своего подразделения BCS Global Markets. Источники “Ъ” оценивают убыток в $50 млн и говорят, что он произошел в результате операций во второй половине 2018 года. В БКС уверяют, что компания не понесла существенных потерь, отмечая, что консервативная стратегия и высокий уровень волатильности привели к снижению финансового результата в 2018 году.

Группа БКС получила убыток от операций с деривативами по акциям, старший вице-президент Амар Пэтел, отвечающий за операции с деривативами по акциям, покинул компанию в октябре, сообщило в пятницу агентство Bloomberg. По информации источников агентства, группа получила убыток именно по этим операциям из-за погрешностей в системе риск-менеджмента, в результате были сокращены бонусные выплаты многим сотрудникам подразделения по работе с акциями.

Как рассказали “Ъ” три источника на фондовом рынке, об убытках по деривативам на акции компания узнала давно. По информации одного из них, это случилось в начале года, второй источник говорит о втором полугодии прошлого года. Два собеседника “Ъ” говорят о потерях в размере $50 млн. Как сообщил Forbes со ссылкой на консолидированную отчетность группы БКС за первое полугодие 2019 года, потери от торговли деривативами отражены в размере 11,3 млрд руб., или $180 млн по курсу на отчетную дату. В отчетности BCS Prime Brokerage Ltd (работает под брендом BCS Global Markets, BCS GM) за 2018 год говорится, что в феврале 2019 года основной владелец компании купил дополнительный выпуск акций на $30 млн, увеличив таким образом капитал компании до $90 млн.

БКС является одним из старейших российских брокеров, создан в 1995 году в Новосибирске. Единоличным владельцем является Олег Михасенко. По данным Московской биржи, по числу зарегистрированных клиентов на начало ноября (около 400 тыс. клиентов) БКС находится на четвертом месте. По данным группы, активы по МСФО по итогам 2018 года составили 256 млрд руб., капитал — 33 млрд руб. В группу входят ООО «Компания БКС», управляющая компания БКС, БКС-банк, BrokerCreditService (Cyprus) Ltd и BCS Prime Brokerage Ltd. По информации Bloomberg, чистая прибыль БКС в 2018 году составила 5,7 млрд руб. ($89 млн). По итогам 2018 года BCS Prime Brokerage Limited получила чистую прибыль в размере $2,361 млн.

Источники “Ъ” подтверждают, что бонусная программа сотрудникам инвестбанкинга была сокращена, также прошли значительные увольнения на деривативном деске и частично на деске по акциям. По информации одного из источников, стратегия БКС была агрессивной, трейдеры ставили на рост европейского рынка и на падение российского. Индекс Euro Stoxx 600 по итогам второго полугодия 2018 года упал на 13%, в то время как индекс РТС — на 7%. Начальник аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина говорит, что по такой стратегии компания ставила на укрепление евро против доллара и на отток средств из развивающихся рынков. «Частично отток средств произошел, но при этом евро обесценился сильнее против доллара»,— отмечает она.

Как сообщил “Ъ” представитель одного из российских брокеров, потери БКС могли произойти не только за счет операций с собственной позиции, но и за счет тех структурных продуктов, которые компания активно продает российским инвесторам.

«В последнем случае риск также ложится на компанию»,— говорит он.

Как сообщили в БКС, «компания не понесла каких-либо потерь, которые могли бы повлиять на финансовое положение BCS GM и группы БКС», однако данные не раскрыли. «Мы не даем комментариев касательно финансовых результатов отдельных десков»,— заявил представитель БКС, отметив, что «ни один торговый деск не приостанавливал свою работу». При этом «деривативный деск продолжает работу в Лондоне и усилил команду в Москве», пояснили в БКС. В компании сообщили, что в связи с нестабильной геополитической ситуацией в 2018 году риск-аппетит инвестиционного банка был снижен, торговые лимиты сокращены и применялась хеджирующая стратегия. «Эта консервативная стратегия, так же как и высокий уровень волатильности в конце 2018 года, ограничивающие торговый доход, привели к снижению финансового результата по сравнению с 2017 годом»,— пояснили в БКС.

По словам главы BCS Global Markets Романа Лохова, инвестиционный банк, как и группа в целом, показал прибыль в 2018 году и в первом полугодии 2019 года. «В прошлом году доход от трейдинга был меньше, чем годом ранее, из-за ситуации на рынке»,— отметил он, не назвав точные цифры. По его словам, «деривативный деск по итогам второго полугодия 2018 года показал незначительный отрицательный финансовый результат», но «ни о каких десятках миллионов долларов» речи не идет. «Мы хеджировали нашу позицию по волатильности рынка и по доллару из-за событий с санкциями, заплатили за стоимость этой операции, что и отразилось на финансовом результате»,— пояснил господин Лохов.

Полина Смородская