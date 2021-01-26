Valve разрабатывает нейрокомпьютерный интерфейс для использования в видеоиграх

Американская компания Valve сообщила о разработке нейрокомпьютерного интерфейса (BCI), который компания собирается учитывать при разработке будущих игровых проектов. Об этом сообщил основатель компании и сервиса Steam Гейб Ньюэлл в интервью ресурсу 1 NEWS.

По словам господина Ньюэлла, компания уже сейчас рассматривает возможность использования технологий BCI в устройствах наподобие шлемов виртуальной реальности (VR). Технология сможет, например, повышать сложность игры, если посчитает, что геймер заскучал, или подстраивать игру под состояние игрока, если он опечален или напуган. Также BCI сможет убирать нежелательное состояние головокружения во время использования VR-шлемов.

Евгений Федуненко