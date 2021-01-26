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В Смольном рассчитывают на оживление туризма с февраля

Власти Петербурга рассчитывают на оживление индустрии гостеприимства с февраля. Способствовать этому будут улучшение ситуации с коронавирусом и запланированная отмена ограничений.

Как заявил глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, с открытием музеев, точек притяжения туристов, прежде всего, на открытом воздухе количество туристов будет увеличиваться. При этом он заметил, что «если все закрыто, то, наверное, большому количеству туристов приезжать в Петербург и не захочется», пишет «Интерфакс».

Напомним, что в новогодние праздники средняя загрузка гостиниц Петербурга составляла около 20%. Гостиницы в Ленобласти были загружены на 25-40% больше, чем в городе.

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