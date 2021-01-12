Петербургские гостиницы в праздники были загружены на 20%

Средняя загрузка гостиниц Петербурга в новогодние праздники составила около 20%. Об этом заявил председатель комитета по туризму Сергей Корнеев.

По его словам, в новогодние каникулы прошлого года отели были загружены гостями на 70%. Господин Корнеев добавил, что гостиницы в Ленобласти были загружены в праздники больше, чем в городе, на 25-40%, пишет ТАСС.

Напомним, что из-за введенных петербургскими властями коронавирусных ограничений большинство туристов из регионов отказались от забронированных туров в город с экскурсионным обслуживанием. Общая стоимость аннулированных туров составила более 222 млн рублей.