Операторы ответят по межгороду

Депутаты Госдумы хотят обязать операторов связи оповещать абонентов о доплате за исходящие междугородние звонки, которая нередко становится сюрпризом для граждан на фоне декларируемой отмены роуминга. Операторы настаивают, что и так информируют абонентов об условиях оказания услуг. Новые требования могут стоить каждой компании десятки миллионов рублей, которые будут заложены в тарифы, предупреждают эксперты.

Сотовых операторов предлагается обязать до момента телефонного соединения информировать абонента о дополнительной плате при звонках на мобильные номера других регионов, следует из законопроекта, рекомендованного комитетом Госдумы по связи и IT к принятию в первом чтении 26 января. Документ разработан и внесен 9 декабря депутатами от фракции ЛДПР Виталием Пашиным, Василиной Кулиевой и Андреем Андрейченко.

Мобильные операторы не могут взимать плату за входящие звонки при поездках по стране, включая Крым, с 1 июня 2019 года (соответствующий закон подписан 27 декабря 2018 года). Ранее они брали такую плату в рамках национального роуминга. Но хотя входящие при поездках по России действительно бесплатны, исходящие на номера других регионов оплачиваются отдельно по повышенному тарифу, указывают депутаты в пояснительной записке.

Например, если абонент с московской сим-картой уезжает в Санкт-Петербург и звонит оттуда на другой московский номер, звонок будет оплачиваться по повышенному тарифу, даже если вызываемый абонент находится в Петербурге. С этим часто сталкиваются, например, пожилые граждане, которые не могут разобраться в тарифах, указывают депутаты. Они предлагают обязать операторов подключить текстовые, цветовые или любые другие уведомления о входящих, исходящих или пропущенных звонках с региональных номеров. Бюджетных расходов на это не потребуется, следует из проекта.

Операторы сохранили плату за исходящие звонки при междугородних соединениях, подтверждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, платить дополнительно приходится абонентам средних и дешевых тарифов, тогда как в дорогих, как правило, расходы на междугороднюю связь включены в пакет. Инициатива информировать абонентов о списании платы за межгород, по мнению господина Кускова, разумна. «Было бы логично также информировать клиентов о подключении на сим-карту дополнительных подписок на новости или другие сервисы»,— считает он. Инциденты, когда на сим-карты, встроенные, например, в бытовые приборы, подключались ненужные подписки, исчисляются уже сотнями тысяч, говорит эксперт.

Операторы связи в большинстве с инициативой не согласны. Законопроект не имеет перспектив, уверены в МТС. Там подчеркнули, что уже информируют абонентов о стоимости услуг на сайте, в мобильном приложении, через колл-центр и в салонах связи. Tele2 также сомневается в технической возможности исполнить требования. «Неясно, например, нужно ли будет путешественнику при всех исходящих звонках прослушивать или просматривать предупреждение»,— отмечают в операторе.

«МегаФон» готов участвовать в проработке инициативы, сообщили в компании. Но там также утверждают, что уже информируют клиентов об особенностях тарифов при поездках по стране. В «Вымпелкоме» не ответили на запрос “Ъ”.

Средняя стоимость минимального пакета мобильной связи в России во втором полугодии 2020 года, по оценке Content Review, снизилась на 3%, до 281 руб. в месяц (см. “Ъ” от 24 декабря). Появление же системы для оповещения абонентов о стоимости вызовов потребует от операторов дополнительных инвестиций, предупреждает руководитель Content Review Сергей Половников. Эти затраты, по его мнению, будут переложены на абонентов.

Внедрение дополнительного программного модуля, который будет в режиме реального времени оценивать стоимость звонка в другой регион и информировать об этом абонента, может потребовать от каждого оператора десятков миллионов рублей, оценивает Денис Кусков. Для всего рынка, по его подсчетам, затраты на исполнение новых требований могут составить несколько сотен миллионов рублей за год.

Юлия Тишина