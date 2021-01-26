Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, сколько составила средняя стоимость квадратного метра в новостройках бизнес-класса.

На рынке столичной недвижимости новые рекорды. На этот раз в новостройках бизнес-класса. Впервые в истории рынка средняя стоимость квадратного метра в сегменте перешагнула отметку в 300 тыс. руб., отмечают аналитики компании «Метриум». Это почти на 10% больше, чем еще четыре месяца назад. А за год показатель вырос на 24%. Никогда прежде новостройки бизнес-класса не стоили так дорого.

Выше 300 тыс. руб. за «квадрат» цена поднялась в четырех московских округах. В Южном такое жилье обойдется в среднем в 338 тыс. руб. за метр. На Западе — 325 тыс. В Северном и Юго-Западном — 320 тыс. и 302 тыс. соответственно. В остальных округах средневзвешенные цены ниже 300 тыс. руб. А самые доступные — на Северо-Востоке: стоимость за метр — около 245 тыс. руб.

Вместе с ценой за метр выросла и средняя стоимость сделки. Сейчас лот площадью чуть более 74 метров обойдется в 22,5 млн руб. — на 23% дороже, чем года назад. Заметнее всего подорожали 45-метровые однокомнатные квартиры: их стоимость возросла почти на треть — до 14,5 млн руб.

По мнению брокеров, данный тренд связан в первую очередь с высокой инвестиционной активностью покупателей. Сократилась доходность депозитов, и многие клиенты решили забрать деньги со счетов и вложить их в других активы. В кризисных условиях наиболее очевидным вариантом стало жилье — большинство россиян рассматривают как объект для вложений именно недвижимость.