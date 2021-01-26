В демонстрации свастики в цирке Удмуртии не выявили нарушений закона

УМВД России по Ижевску не стало возбуждать дело об административном нарушении после демонстрации свастики в Государственном цирке Удмуртии. Такое решение приняли из-за того, что символику показали в целях, не связанных с пропагандой нацизма, сообщает пресс-служба цирка.

Напомним, что на рождественском представлении в цирке Удмуртии выступили козы в накидках со свастикой. Они вызвали неоднозначную реакцию у публики и пользователей соцсетей, которые увидели фотографии на страницах цирка и епархии РПЦ «ВКонтакте». Прокуратура начала проверку по данному факту. В цирке отмечали, что животные с нацистской символикой использовались для создания образа победы над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Мансур Хузяхметов, Ижевск