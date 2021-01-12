Цирк со свастикой

Козы в накидках с нацистской символикой на рождественском представлении в цирке Ижевска вызвали неоднозначную реакцию у публики и пользователей соцсетей. Фотографии были опубликованы на страницах «ВКонтакте» цирка и епархии РПЦ, которая и организовала праздник для детей из воскресных школ Удмуртии. Прокуратура начала проверку. Между тем в цирке и епархии отмечают, что животные с нацистской символикой были использованы для создания образа победы над фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Эксперты говорят, что при демонстрации символики важен факт порицания подобной идеологии.

Публикация в соцсетях фотографий о рождественском представлении в ижевском цирке 8 января вызвала неоднозначную реакцию пользователей. Архиерейская рождественская елка — это главное новогоднее и рождественское представление для детей из воскресных школ, организованное в цирке Ижевской и Удмуртской епархией РПЦ. На одной из фотографий рядом с дрессировщиками шли козы, на которых были накидки со свастикой. После появления негативных комментарий ее удалили. Тем не менее прокуратура Первомайского района Ижевска организовала проверку по факту демонстрации нацистской символики в здании цирка Удмуртии.

В пресс-службе Ижевской епархии РПЦ прокомментировали, что подобное рождественское мероприятие проходило в цирке впервые, сюжет был посвящен знаменательным событиям отечественной истории, которые календарно связаны с праздником Рождества Христова. В частности, 7 января 1942 года, в период Великой Отечественной войны, произошел перелом в битве за Москву.

«Все это нашло отражению в сюжете цирковых номеров. В частности, выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии. Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительного в том, что используемые в нем образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер»,— говорится в сообщении.

В Государственном цирке Удмуртии прокомментировали , что представление создано по заказу епархии, в котором, согласно пожеланию заказчика, присутствовал исторический экскурс, освещающий роль церкви в истории государства.

«Нацистская символика была использована в эпизоде "1942 год". В сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах о разгроме немецкой армии под Москвой. В манеже соответственно демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев прогоняют дрессированных животных в попоне с нацистской символикой, усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда»,— отметили в цирке.

В епархии и цирке добавили, что на основании ст. 20.3 КоАП РФ допускаются подобные действия, так как они совершены в целях, не связанных с пропагандой нацистской атрибутики и символики.

«Противоестественная и человеконенавистническая природа нацизма ни в коем не должна замалчиваться. Для этих целей закон разрешает использовать нацистскую символику. Например, мы это видим в ряде замечательных советских фильмов о Великой Отечественной войне»,— пояснил председатель Общественной палаты Удмуртии, глава исполкома удмуртского отделения Ассоциации юристов России Рашид Хуснутдинов.

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин отметил, что менее года назад в ст. 20.3 КоАП РФ были внесены изменения: теперь она не распространяет свое действие на случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии. «Таким образом, если разъяснения Ижевской епархии правдивы и нацистская идеология в представлении порицалась, тогда состав правонарушения отсутствует. В целом, если говорить о наличии состава правонарушения в той или иной публикации, содержащей экстремистскую символику, доказать факт порицания фашизма несложно при условии, что картинка сопровождается соответствующим комментарием»,— пояснил эксперт. Однако нередки случаи, когда граждане были наказаны за публикацию свастики как части исторической фотографии, где она присутствовала как элемент исторической картины и не носила ни положительного, ни отрицательного окраса, добавил он.

Михаил Красильников, Ижевск