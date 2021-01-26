Процедура предстанет в суде

Кандидат на пост мэра Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Евгений Барсов обратился в суд с требованием отменить решение о признании конкурса по отбору претендентов несостоявшимся. Ранее в конкурсной комиссии сообщили, что из 66 человек только один сумел правильно оформить документы, остальные получили отказ. Господин Барсов уверен, что комиссия намеренно сорвала конкурс. По данным “Ъ”, причиной могло стать отсутствие согласованного кандидата.

Депутат гордумы Сургута от ЛДПР Евгений Барсов сегодня подал иск в суд с требованием отменить решение конкурсной комиссии о признании конкурса по отбору кандидатов на пост мэра города несостоявшимся. В начале января господин Барсов подавал заявку на участие нем, но получил отказ со ссылкой на ошибки в документах. По мнению депутата, отказ был незаконным, поскольку комиссия не объяснила сути ошибок и поздно уведомила его о недопуске, чем якобы нарушила порядок процедуры.

Напомним, бывший мэр Сургута Вадим Шувалов («Единая Россия») покинул пост в декабре 2020 года и стал вице-губернатором ХМАО. Конкурс по отбору кандидатов на должность был назначен на 18 января, заявки на него подали 66 человек. Однако в комиссии заявили, что только один претендент правильно оформил документы. Гордума должна выбирать мэра минимум из двух кандидатов, поэтому конкурс был признан несостоявшимся. 29 января парламент должен запустить новую процедуру.

«Комиссия неправомерно и незаконно принимала решения об отказе в регистрации и недопуске, чтобы преднамеренно сорвать конкурс»,— заявил господин Барсов в своем иске.

Депутат просит запретить гордуме назначать новый конкурс до завершения спора. Жалобы с просьбой проверить законность проведения процедуры Евгений Барсов также направил в Генпрокуратуру РФ и прокуратуру ХМАО.

По данным “Ъ”, еще четыре несостоявшихся кандидата планируют подать аналогичный групповой иск.

«Все похоже на комедию, потому что более 60 человек не могут оказаться такими безграмотными, чтобы неправильно подать документы»,— заявил “Ъ” один из них, предприниматель Артем Теплов. В конкурсной комиссии уверены, что решения были законны и непредвзяты. «Я не понимаю, на чем основаны голословные обвинения в некомпетентности. Комиссия действовала строго по регламенту,— заявил “Ъ” ее председатель Александр Сальников.— Мы готовы доказать правильность каждого своего шага в судебном порядке». По его словам, господам Барсову и Теплову уже направлены отчеты о проверке их пакетов документов.

Собеседник “Ъ”, знакомый с выборной кампанией, полагает, что конкурс был признан несостоявшимся из-за отсутствия согласованного кандидата.

Вадим Шувалов покинул пост неожиданно, и, скорее всего, его уход не был согласован с «Сургутнефтегазом», добавил источник: «"Единая Россия" никого не выдвинула на конкурс: ни депутата думы Югры Андрея Филатова (подал заявку, но заболел.— “Ъ”), ни главу Сургутского района Андрея Трубецкого, ни какого-либо топ-менеджера. Возможно, Филатов и Трубецкой планируют занять место скончавшегося первого вице-губернатора Геннадия Бухтина, поэтому не хотят участвовать в конкурсе». При этом заявки на него подавали кандидаты от ЛДПР с опытом подачи документов. «Комиссия, возможно, просто сливает конкурс»,— заключил источник.

По мнению бывшего главы избиркома Екатеринбурга Ильи Захарова, у кандидатов мало шансов оспорить решение конкурсной комиссии: «Если документы оформлены ненадлежащим образом, то никакой перспективы у иска нет. К тому же сложно обжаловать решение самой конкурсной комиссии, потому что это промежуточный орган, который только рекомендует». Политолог Александр Безделов напомнил “Ъ”, что оспаривание решений комиссии происходит нечасто. «От иска ничего радикально не изменится. В этой ситуации понятна лишь эмоциональная составляющая, а практическая сторона не ясна. Кандидатам ничего не мешает снова принять участие в конкурсе»,— отметил эксперт.

Анастасия Реутова, Татьяна Дрогаева, Екатеринбург