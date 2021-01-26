На Кубани на после отравления 36 детей на два дня закрыли школу

Администрация Крымского района приостановила работу школы в станице Троицкой, где произошло массовое отравление учащихся. Об этом в Instagram сообщил глава района Сергей Лесь.

«По предписанию управления Роспотребнадзора, с целью разобщенности коллектива, 26 и 27 января 2021 года школа № 57 станицы Троицкой работать не будет. Учебные дни будут перенесены на весенние каникулы»,– написал он.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 23 января Крымская межрайонная прокуратура с привлечением органов территориального подразделения Роспотребнадзора организовала проверку по факту отравления детей в станице Троицкой Крымского района.

Установлено, что отравление детей, предварительно, произошло во время обеда. На тот момент сообщалось, что в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие обратились 29 человек.

По данному факту территориальный отдел следственного управления СКР по Краснодарскому краю начал доследственную проверку.

24 января стало известно, что причиной заболевания детей из школы № 57 станицы Троицкой может стать респираторная инфекция. Специалист районного управления образования Наталья Золоторева рассказала “Ъ-Кубань”, что результаты анализов пока не готовы, но предварительно речь идет именно об этом типе заболевания. По ее данным, на амбулаторном лечении находятся 36 школьников.

Алексей Белянин