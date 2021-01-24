Возможной причиной заболевания 36 школьников в Крымском районе называют респираторную инфекцию

Возможной причиной заболевания 36 детей из школы № 57 станицы Троицкой Крымского района называют респираторную инфекцию. Ученики школы стали обращаться в амбулаторию станицы с рвотой и повышенной температурой.

Как рассказала "Ъ-Кубань" специалист районного управления образования Наталья Золоторева, на данный момент результаты анализов не готовы, но предварительно речь идет о респираторном заболевании. «О пищевом отравлении говорить рано. Анализы взяли у всех, кто имел отношение к готовке. На амбулаторном лечении находятся 36 школьников. Они обеспечены всеми необходимыми противовирусными препаратами», - добавила госпожа Золоторева.

Как писал "Ъ-Кубань", Крымская межрайонная прокуратура совместно с сотрудниками Роспотребнадзора организовали проверку по факту отравления детей в станице Троицкой. По предварительной версии надзорного органа, отравление учеников произошло во время школьного обеда. Кроме того, проверку организовал и территориальный отдел СУ СКР.

Наталья Решетняк