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Прокуратура организовала проверку по факту отравления детей в станице Троицкой

Крымская межрайонная прокуратура с привлечением органов территориального подразделения Роспотребнадзора организовала проверку по факту отравления детей в станице Троицкой Крымского района Краснодарского края. Установлено, что отравление детей, предварительно, произошло во время обеда в школе № 57 станицы Троицкой. К настоящему моменту в больницу обратились 29 человек. Их жизнью и здоровью ничего не угрожает. Госпитализированных нет.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, санитарно-эпидемиологическому законодательству и организации детского питания, качеству оказания услуг индивидуальным предпринимателем, поставляющим продукцию в школу, а также качеству оказания медицинской помощи пострадавшим»,- сообщили в надзорном месте.

Территориальный отдел СУ СКР начал доследственную проверку.

Дмитрий Михеенко


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