Российские Ту-142 выполняли полет вблизи Аляски

Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD) отследило два российских противолодочных самолета Ту-142 в зоне ПВО Аляски. В Тихоокеанском флоте позже сообщили, что пара Ту-142МЗ выполнила плановый полет над акваториями Берингова и Чукотского морей.

«Приблизительно в 19:00 по восточному времени (3:00 мск), подразделение командования на Аляске идентифицировало и отследило два российских самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски. Самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США и Канады»,— говорится в сообщении NORAD в Twitter.

В Тихоокеанском флоте отметили, что полет был выполнен в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. «26 января пара дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый полет над акваториями Берингова и Чукотского морей. Время нахождения самолетов в воздухе превысило 11 часов. За это время они преодолели более 8 тыс. км. Экипажи Ту-142МЗ совершенствовали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации»,— сообщается на сайте флота. Там добавили, что самолеты сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ в ближайшей зоне.